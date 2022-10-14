Ермак: любое действие России против Украины вызывает противодействие наших и западных сил
Любое действие России против Украины вызывает противодействие наших и западных сил. Это заметно по принятым решениям наших союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"У нас будет больше систем ПВО от Запада. Нужно улучшить плотность обороны неба, постепенно мы должны закрыть его от российских ракет и дронов. Любое действие России против Украины вызывает противодействие наших и западных сил. Видим это по принятым решениям", - написал Ермак.
По его словам, путь Украины - на Запад, потому что мы - часть Европы.
"Украинская армия - одна из сильнейших в мире. Мы победим в войне за свободу, демократию против автократии. Победим вместе", - добавил руководитель ОП.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут работать над ускорением поставок систем ПВО NASAMS для украинских военных. Тем временем, Британия согласилась поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов.
Испания также заявила о намерении передать четыре системы ПВО Hawk в рамках военной помощи.
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