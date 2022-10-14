Ермак: любое действие России против Украины вызывает противодействие наших и западных сил

Любое действие России против Украины вызывает противодействие наших и западных сил. Это заметно по принятым решениям наших союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"У нас будет больше систем ПВО от Запада. Нужно улучшить плотность обороны неба, постепенно мы должны закрыть его от российских ракет и дронов. Любое действие России против Украины вызывает противодействие наших и западных сил. Видим это по принятым решениям", - написал Ермак.

По его словам, путь Украины - на Запад, потому что мы - часть Европы.

"Украинская армия - одна из сильнейших в мире. Мы победим в войне за свободу, демократию против автократии. Победим вместе", - добавил руководитель ОП.