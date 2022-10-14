ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак: будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил

Новость на русском →
П'ятниця 14 жовтня 2022 15:46
Єрмак: будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил. Це помітно по ухвалених рішеннях наших союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"В нас буде більше систем ППО від Заходу. Потрібно покращити щільність оборони неба, поступово ми повинні закрити його від російських ракет та дронів. Будь-яка дія Росії проти України викликає протидію наших та західних сил. Бачимо це по ухвалених рішеннях", - написав Єрмак.

За його словами, шлях України - на Захід, бо ми - частина Європи.

"Українська армія - одна з найсильніших у світі. Ми переможемо у війні за свободу, демократію проти автократії. Переможемо разом", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем ППО NASAMS для українських військових. Тим часом Британія погодилась поставити Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів.

Іспанія, зі свого боку, також заявила про намір передати чотири системи ППО Hawk у рамках військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Російська Федерація
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі