У Байдена пообещали ускорить поставки систем ПВО NASAMS в Украину

США будут работать над ускорением поставок систем противовоздушной обороны NASAMS для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит Reuters .

Отметим, такое заявление прозвучало на фоне массовых ракетных ударов российских войск по Украине , которые происходят уже второй день подряд.

"США будут добиваться отправки в Украину современных систем ПВО NASAMS настолько быстро, насколько это возможно", - заявил Кирби.

Напомним, вчера, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Ключевой темой обсуждений были поставки систем ПВО для Украины.

Также мы писали, что Зеленский в ходе совещания с лидерами G7 заявил, что Украине уже в ближайшие месяцы нужны не только ракеты для систем противоракетной и противовоздушной обороны, но и сами системы, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

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