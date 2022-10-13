ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания планирует передать Украине четыре системы ПВО Hawk

Новина українською →
Брюссель, Четверг 13 октября 2022 19:27
Испания планирует передать Украине четыре системы ПВО Hawk Фото: Испания планирует передать Украине четыре системы ПВО Hawk (flickr by gberg2007)
Автор: Иван Носальский

Испания намерена передать украинским защитникам четыре системы ПВО Hawk в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе брифинга.

Он напомнил, что союзники по НАТО продолжают поставлять Украине передовое вооружение, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику. По его словам, Альянс будет поддерживать украинских военных столько, сколько понадобится.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для укрепления противовоздушной обороны Украины", - заявил Столтенберг.

Отметим, что система ПВО Hawk была разработана в 1960-х годах, но на вооружении у Испании имеются модернизированные ЗРК.

Они оснащены зенитной управляемой ракетой MIM-23K, которая имеет обломочно-фугасную боевую часть, позволяющую более эффективно уничтожать тактические баллистические ракеты.

Также ЗРК обладает современной трехкоординатной РЛС и мобильным пунктом распределения огня от компании Kongsberg, которым оснащен и ЗРК NASAMS.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нашей стране необходимо укреплять противовоздушную оборону для борьбы против российской агрессии, поскольку сейчас потребности удовлетворены лишь на 10%.

Также мы писали, что Зеленский призвал страны Запада передать Украине системы ПВО, в частности зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Испания Йенс Столтенберг ПВО Война России против Украины
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны