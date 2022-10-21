Ермак: безопасность Украины не может быть предметом геополитического торга

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для Washington Post .

"Безопасность Украины никогда не может быть предметом геополитического торга. Поэтому мы призываем к созданию Киевского договора безопасности - стратегического партнерства, которое объединит Украину и ее государства-гаранты на Западе. Он будет базироваться на том принципе, что безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться", - написал Ермак.

В то же время, по его словам, Украина хочет поскорее вступить в НАТО. Однако гарантии защиты нам понадобятся, пока это не удастся.

"Гарантии безопасности должны поступать от основной группы государств-союзников со значительным военным потенциалом. Нужны как политические, так и юридические обязательства. Вместе с военной поддержкой более широкая группа международных партнеров должна поддерживать более широкий набор невоенных гарантий, основанных на санкциях. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высокой для России. Это должно стать отправной точкой для нового "большого соглашения" со стороны Запада", - резюмировал он.