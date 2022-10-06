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Эрдоган заявил, что даже самый плохой мир будет лучше, чем война в Украине

Новина українською →
Четверг 06 октября 2022 22:56
Эрдоган заявил, что даже самый плохой мир будет лучше, чем война в Украине Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самый плохой мир в Украине лучше войны. В качестве примера он упоминает зерновую сделку и обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hurriyet.

"Высоко оценивается посредническая роль нашей страны в российско-украинской войне. С первого дня войны мы приложили огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие, предотвратить гибель людей и разрушения", - заявил Эрдоган.

По его словам, его страна при каждой возможности доводит до сведения их собеседников, что в справедливом мире не будет проигравших.

"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции", - добавил президент Эрдоган.

Он добавил, что неприемлемые события на местах усложняют их работу, однако Турция и дальше будет продолжать свои усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны. Примером для этого он вспоминает открытие зернового коридора и обмен пленными как важный дипломатический успех.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его страна сможет играть решающую роль в войне России против Украины.

Также Эрдоган призвал все страны поддержать усилия Турции по установлению мира в Украине.

Ранее Эрдоган называл организацию встречи президента Украины и России целью Анкары.

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