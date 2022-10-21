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Єрмак: безпека України не може бути предметом геополітичного торгу

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П'ятниця 21 жовтня 2022 09:51
Єрмак: безпека України не може бути предметом геополітичного торгу Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Безпека України ніколи не може бути предметом геополітичного торгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в колонці для Washington Post.

"Безпека України ніколи не може бути предметом геополітичного торгу. Тому ми закликаємо до створення Київського договору безпеки - стратегічного партнерства, яке об’єднає Україну та її держави-гаранти на Заході. Він базуватиметься на тому принципі, що безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися", - написав Єрмак.

Водночас, за його словами, Україна хоче якомога швидше вступити до НАТО. Проте гарантії захисту нам знадобляться, поки це не вдасться.

"Гарантії безпеки повинні надходити від основної групи держав-союзників із значним військовим потенціалом. Потрібні як політичні, так і юридичні зобов’язання. Разом із військовою підтримкою більш широка група міжнародних партнерів повинна підтримувати ширший набір невійськових гарантій, заснованих на санкціях. Ми повинні гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії. Це має стати відправною точкою для нової "великої угоди" з боку Заходу", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що проведення переговорів Росії з Заходом щодо війни неможливе без участі України. При цьому Київ не вестиме діалог з Москвою, поки президентом залишається Володимир Путін.

Як відомо, раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з Росією. Вони стосуватимуться України.

Пізніше прес-секретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу.

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