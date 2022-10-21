Єрмак: безпека України не може бути предметом геополітичного торгу

Безпека України ніколи не може бути предметом геополітичного торгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в колонці для Washington Post .

"Безпека України ніколи не може бути предметом геополітичного торгу. Тому ми закликаємо до створення Київського договору безпеки - стратегічного партнерства, яке об’єднає Україну та її держави-гаранти на Заході. Він базуватиметься на тому принципі, що безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися", - написав Єрмак.

Водночас, за його словами, Україна хоче якомога швидше вступити до НАТО. Проте гарантії захисту нам знадобляться, поки це не вдасться.

"Гарантії безпеки повинні надходити від основної групи держав-союзників із значним військовим потенціалом. Потрібні як політичні, так і юридичні зобов’язання. Разом із військовою підтримкою більш широка група міжнародних партнерів повинна підтримувати ширший набір невійськових гарантій, заснованих на санкціях. Ми повинні гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії. Це має стати відправною точкою для нової "великої угоди" з боку Заходу", - резюмував він.