Ереван отчитался о снижении доли РФ в военно-техническом сотрудничестве с Арменией

Доля России в сфере военно-технического сотрудничества Армении снизилась до 10%. Ереван нашел других партнеров и начал сотрудничать с ЕС, а также Францией.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Новости-Армения ".

Россия подставила Армению

"Требование диверсификации внешней политики безопасности Армении возникло достаточно объективно. Как это произошло? Прежде всего, когда мы с 2021 года пытались купить оружие у России, заключили двусторонние договоры", - напомнил Григорян.

По его словам, также была разработана концепция всеобъемлющих реформ армии, чтобы совместно с Россией реализовать их.

Однако, как отметил он, вместо этих реформ в мае 2021 года на Армению были совершены нападения со стороны Азербайджана, Россия не поставила им необходимое и оплаченное оружие. Речь идет о договорах на 250 млн долларов.

Армения нашла других партнеров

"И Армения начала поиск новых партнеров, среди которых известны Индия, с недавних пор Франция, ряд стран Евросоюза", - сообщил Григорян.

По его словам, до 2021 года Армения 96% всего своего военно-технического сотрудничества осуществляла с Россией, а с января 2021 года до сих пор Армения заключила договоры с рядом стран на миллиарды долларов.

"И в этих договорах сейчас доля России составляет менее 10%. И это произошло по объективным причинам - это был выбор России и нас поставили перед фактом", - заявил Григорян.

Армения отходит от российского курса

Следует отметить, что на прошлой неделе Пашинян заявил о том, что Армения не была союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс из России на Запад".