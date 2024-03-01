Єреван відзвітував про зниження частки РФ у військово-технічній співпраці з Вірменією

Частка Росії у сфері військово-технічного співробітництва Вірменії знизилася до 10%. Єреван знайшов інших партнерів і почав співпрацювати з ЄС, а також Францією.

Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Новини-Вірменія ".

Росія підставила Вірменію

"Вимога диверсифікації зовнішньої політики безпеки Вірменії постала досить об'єктивно. Як це сталося? Насамперед, коли ми з 2021 року намагалися купити зброю в Росії, уклали двосторонні договори", - нагадав Григорян.

За його словами, також було розроблено концепцію всеосяжних реформ армії, щоб спільно з Росією реалізувати їх.

Однак, як зазначив він, замість цих реформ у травні 2021 року на Вірменію було скоєно напади з боку Азербайджану, Росія не поставила їм необхідну й оплачену зброю. Йдеться про договори на 250 млн доларів.

Вірменія знайшла інших партнерів

"І Вірменія розпочала пошук нових партнерів, серед яких відомі Індія, віднедавна Франція, низка країн Євросоюзу", - повідомив Григорян.

За його словами, до 2021 року Вірменія 96% усього свого військово-технічного співробітництва здійснювала з Росією, а з січня 2021 року дотепер Вірменія уклала договори з низкою країн на мільярди доларів.

"І в цих договорах зараз частка Росії становить менше 10%. І це сталося з об'єктивних причин - це був вибір Росії і нас поставили перед фактом", - заявив Григорян.

Вірменія відходить від російського курсу

Варто зауважити, що минулого тижня Пашинян заявив про те, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".