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Премьер Армении: "Мы не союзники России" в войне против Украины

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 09:25
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Премьер Армении: "Мы не союзники России" в войне против Украины Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Армения не была союзником России в войне против Украины с самого начала вторжения в феврале 2022 года.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я сказал, что в ситуации с Украиной мы не союзники России. И это реальность", - заявил Пашинян британской газете Daily Telegraph.

При этом он добавил, что сотрудничество Армении "в области безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности".

За последние 30 лет Армения и Азербайджан вели две крупные войны из-за спорной территории Нагорного Карабаха. Этот регион является частью Азербайджана, и в сентябре прошлого года азербайджанские войска установили над ним полный контроль.

В последние месяцы Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных нужд, поскольку его страна не получила необходимой помощи от Москвы.

Пашинян также выразил надежду Азербайджан, останется приверженным заключению прочного мирного договора.

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс с России на Запад".

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