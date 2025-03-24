Эрдоган о завершении войны в Украине: мы мобилизовали все дипломатические средства

Турция задействовала все дипломатические возможности, чтобы регион как можно быстрее вышел из водоворота нестабильности и конфликта.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Эрдоган отметил, что они внимательно следят за последними событиями войны в Украине, и подчеркнул, что Турция с первого дня находилась на правильном пути.
"В нашей стране, где никто не имеет представления о событиях в мире, в частности оппозиция, мы не поддались манипуляциям", - сказал президент.
Он подчеркнул, что его страна занимает сбалансированную, справедливую позицию, которая дает уверенность обоим соседям. Эрдоган также отметил, что Турция неоднократно подчеркивала на всех платформах, что мир не имеет ни одного проигравшего.
"Сегодня мы продолжаем придерживаться той же линии. Мы хотим, чтобы эта война, которая вступает в свой четвертый год, завершилась справедливым миром, без большего кровопролития и разрушений. Предложение США о 30-дневном прекращении огня и частично положительную реакцию России на это мы считаем скромным, но важным шагом на пути к миру", - добавил он.
Эрдоган также сообщил, что для того, чтобы регион как можно быстрее вышел из водоворота нестабильности и конфликта, они задействовали все дипломатические возможности. В то же время президент Турции сообщил, что поделились своими мыслями с американским коллегой Дональдом Трампом.
"В нашем достаточно искреннем разговоре с господином Трампом мы обсудили много важных вопросов, включая устранение всех препятствий на пути к достижению нашей цели по торговле на сумму 100 миллиардов долларов. Мы подробно оценили текущие критические события в нашем регионе, в частности в Сирии. Я верю, что во второй срок президентства г-на Трампа турецко-американские отношения могут набрать новый импульс. Несмотря на все трудности в нашем регионе и попытки отравить сотрудничество двух союзнических стран со стороны лоббистов, я верю, что мы сможем достичь этого для благополучия нашей географии", - добавил президент.
Заметим, что Дональд Трамп шел в президенты США с намерением положить конец войне в Украине за 24 часа. Однако на сегодня прошло уже более двух месяцев с момента его вступления в должность, но работа над выполнением этого обещания продолжается.
РБК-Украина в своем материале подробнее рассказало об усилиях Трампа в вопросе завершения войны.
Напомним, что сегодня стало известно, что Украина и США проведут новый раунд переговоров после встречи американцев с РФ.
Данными The New York Times сообщил, что на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, вчера сначала состоялся разговор между Украиной и США, а сегодня - между Вашингтоном и Москвой.
Мы сообщали, что в Офисе президента уже раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Тем временем у Путина также сделали первые заявления о новых переговорах РФ и США в Эр-Рияде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.