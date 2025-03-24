Эрдоган о завершении войны в Украине: мы мобилизовали все дипломатические средства

Эрдоган отметил, что они внимательно следят за последними событиями войны в Украине, и подчеркнул, что Турция с первого дня находилась на правильном пути.

"В нашей стране, где никто не имеет представления о событиях в мире, в частности оппозиция, мы не поддались манипуляциям", - сказал президент.

Он подчеркнул, что его страна занимает сбалансированную, справедливую позицию, которая дает уверенность обоим соседям. Эрдоган также отметил, что Турция неоднократно подчеркивала на всех платформах, что мир не имеет ни одного проигравшего.

"Сегодня мы продолжаем придерживаться той же линии. Мы хотим, чтобы эта война, которая вступает в свой четвертый год, завершилась справедливым миром, без большего кровопролития и разрушений. Предложение США о 30-дневном прекращении огня и частично положительную реакцию России на это мы считаем скромным, но важным шагом на пути к миру", - добавил он.

Эрдоган также сообщил, что для того, чтобы регион как можно быстрее вышел из водоворота нестабильности и конфликта, они задействовали все дипломатические возможности. В то же время президент Турции сообщил, что поделились своими мыслями с американским коллегой Дональдом Трампом.

"В нашем достаточно искреннем разговоре с господином Трампом мы обсудили много важных вопросов, включая устранение всех препятствий на пути к достижению нашей цели по торговле на сумму 100 миллиардов долларов. Мы подробно оценили текущие критические события в нашем регионе, в частности в Сирии. Я верю, что во второй срок президентства г-на Трампа турецко-американские отношения могут набрать новый импульс. Несмотря на все трудности в нашем регионе и попытки отравить сотрудничество двух союзнических стран со стороны лоббистов, я верю, что мы сможем достичь этого для благополучия нашей географии", - добавил президент.