Ердоган про завершення війни в Україні: ми мобілізували всі дипломатичні засоби

Туреччина залучила всі дипломатичні можливості, щоб регіон якнайшвидше вийшов з виру нестабільності та конфлікту.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.
Ердоган зазначив, що вони уважно слідкують за останніми подіями війни в Україні, та наголосив, що Туреччина з першого дня перебувала на правильному шляху.
"У нашій країні, де ніхто не має уявлення про події у світі, зокрема опозиція, ми не піддалися маніпуляціям", - сказав президент.
Він підкреслив, що його країна займає збалансовану, справедливу позицію, яка дає впевненість обом сусідам. Ердоган також наголосив, що Туреччина неодноразово підкреслювала на всіх платформах, що мир не має жодного програвшого.
"Сьогодні ми продовжуємо дотримуватись тієї ж лінії. Ми хочемо, щоб ця війна, яка вступає у свій четвертий рік, завершилась справедливим миром, без більшого кровопролиття та руйнувань. Пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню і частково позитивну реакцію Росії на це ми вважаємо скромним, але важливим кроком на шляху до миру", - додав він.
Ердоган також повідомив, що для того, щоб регіон якнайшвидше вийшов з виру нестабільності та конфлікту, вони задіяли всі дипломатичні можливості. Водночас президент Туреччини повідомив що поділилися своїми думками з американським колегою Дональдом Трампом.
"У нашій досить щирій розмові з паном Трампом ми обговорили багато важливих питань, включаючи усунення всіх перешкод на шляху до досягнення нашої мети з торгівлі на суму 100 мільярдів доларів. Ми детально оцінили поточні критичні події в нашому регіоні, зокрема в Сирії. Я вірю, що в другий термін президентства пана Трампа турецько-американські відносини можуть набрати нового імпульсу. Незважаючи на всі труднощі в нашому регіоні та намагання отруїти співпрацю двох союзницьких країн з боку лобістів, я вірю, що ми зможемо досягти цього для добробуту нашої географії", - додав президент.
Зауважимо, що Дональд Трамп йшов у президенти США з наміром покласти край війні в Україні за 24 години. Однак на сьогодні минуло вже понад два місяці з моменту його вступу на посаду, але робота над виконанням цієї обіцянки триває.
РБК-Україна у своєму матеріалі детальніше розповіло про зусилля Трампа у питанні завершення війни.
Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що Україна та США проведуть новий раунд перемовин після зустрічі американців з РФ.
Даними The New York Times повідомив, що цього разу переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, вчора спочатку відбулась розмова між Україною та США, а сьогодні - між Вашингтоном і Москвою.
Ми повідомляли, що в Офісі президента вже розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії.
Тим часом у Путіна також зробили перші заяви про нові перемовини РФ і США в Ер-Ріяді.
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