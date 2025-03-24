Ердоган про завершення війни в Україні: ми мобілізували всі дипломатичні засоби

Ердоган зазначив, що вони уважно слідкують за останніми подіями війни в Україні, та наголосив, що Туреччина з першого дня перебувала на правильному шляху.

"У нашій країні, де ніхто не має уявлення про події у світі, зокрема опозиція, ми не піддалися маніпуляціям", - сказав президент.

Він підкреслив, що його країна займає збалансовану, справедливу позицію, яка дає впевненість обом сусідам. Ердоган також наголосив, що Туреччина неодноразово підкреслювала на всіх платформах, що мир не має жодного програвшого.

"Сьогодні ми продовжуємо дотримуватись тієї ж лінії. Ми хочемо, щоб ця війна, яка вступає у свій четвертий рік, завершилась справедливим миром, без більшого кровопролиття та руйнувань. Пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню і частково позитивну реакцію Росії на це ми вважаємо скромним, але важливим кроком на шляху до миру", - додав він.

Ердоган також повідомив, що для того, щоб регіон якнайшвидше вийшов з виру нестабільності та конфлікту, вони задіяли всі дипломатичні можливості. Водночас президент Туреччини повідомив що поділилися своїми думками з американським колегою Дональдом Трампом.

"У нашій досить щирій розмові з паном Трампом ми обговорили багато важливих питань, включаючи усунення всіх перешкод на шляху до досягнення нашої мети з торгівлі на суму 100 мільярдів доларів. Ми детально оцінили поточні критичні події в нашому регіоні, зокрема в Сирії. Я вірю, що в другий термін президентства пана Трампа турецько-американські відносини можуть набрати нового імпульсу. Незважаючи на всі труднощі в нашому регіоні та намагання отруїти співпрацю двох союзницьких країн з боку лобістів, я вірю, що ми зможемо досягти цього для добробуту нашої географії", - додав президент.