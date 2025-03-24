Как Трамп пытается завершить войну в Украине: ключевые моменты спустя 63 дня
Дональд Трамп шел в президенты США с намерением положить конец войне в Украине за 24 часа. Прошло уже более двух месяцев с момента его вступления в должность, но работа над выполнением этого обещания продолжается.
Детальнее об усилиях Трампа в вопросе завершения войны - в хронике РБК-Украина.
Содержание:
- 5 ноября - победа с обещанием завершить войну за сутки
- 20 января - заявления на инаугурации
- 12 февраля - разговор Трампа и Путина
- 18 февраля - встреча делегаций США и РФ
- 24 февраля - встреча Трампа и Макрона по Украине
- 27 февраля - разговор Трампа со Стармером
- 28 февраля - спор в Овальном кабинете
- 4 марта - приостановка военной помощи Украине
- 11 марта - переговоры США-Украина
- 13 марта - визит представителя Трампа в Москву
- 18 марта - Трамп снова поговорил с Путиным
- 19 марта - разговор Трампа с Зеленским
- 23-24 марта - встречи США с Украиной и РФ
5 ноября - победа с обещанием завершить войну за сутки
В США состоялись президентские выборы, по результатам которых Дональд Трамп вернулся на должность главы Белого дома.
Во время своей предвыборной кампании он неоднократно говорил, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа после избрания президентом США. В частности, подобные заявления звучали во время теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис и в других публичных выступлениях.
Трамп утверждал, что имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с главой России Владимиром Путиным, и сможет положить конец конфликту телефонным звонком.
20 января 2025 - заявления на инаугурации
Дональд Трамп в своей речи во время инаугурации 20 января заявил, что стремится "завершить все войны в мире", однако прямо не упоминал об Украине.
В тот же день отвечая на вопросы журналистов по поводу обещания закончить войну за 24 часа, глава Белого дома пошутил, что, мол, у него есть еще пол дня. Тогда же он заявил, что хочет провести переговоры с лидером Владимиром Путиным.
Следует отметить, что впоследствии Трамп объяснил, что был "несколько саркастическим", когда дал обещание завершить войну в Украине за сутки. "Ну, я был несколько саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы ее завершить, и я думаю, что у меня это получится", - отметил Трамп.
12 февраля - разговор Трампа и Путина
Состоялся первый телефонный разговор лидеров США и РФ после вступления Дональда Трампа в должность. Звонок длился 1,5 часа, среди тем были война в Украине, Ближний Восток, развитие двусторонних отношений.
По словам Трампа, он и Путин согласились, что хотят "остановить миллионы смертей, происходящих в войне" России против Украины. Глава Штатов также анонсировал, что в скором времени начнутся переговоры представителей обеих стран по "мирному урегулированию в Украине".
Со своей стороны в РФ сообщили, что глава государства Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом высказал мнение о необходимости "устранения первопричин конфликта".
После звонка Владимиру Путину Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать детали разговора с лидером Кремля.
18 февраля - встреча делегаций США и РФ
Американская и российская делегации провели переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В Белом доме назвали эту встречу "очень положительной". Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров выразил убеждение в "готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно покончить с войной".
США и РФ договорились назначить высокопоставленные команды для начала работы над "скорейшим прекращением конфликта в Украине". Также говорили о двусторонних отношениях и возобновлении работы дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне.
24 февраля - встреча Трампа и Макрона по Украине
В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить планы США по завершению войны в Украине.
На переговорах французский лидер затронул вопрос потенциального размещения миротворческого контингента в Украине в случае прекращения огня. Макрон подчеркнул, что составляющей частью мира в Украине должны быть обязательные гарантии безопасности, и европейские государства в этом вопросе "должны взять на себя ответственность".
Со своей стороны, Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине "за считанные недели". Также он выразил уверенность, что Россия хочет участвовать в переговорах о "прекращении огня".
27 февраля - Трамп встретился со Стармером
Через три дня после визита президента Франции в Вашингтон прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Во время встречи с президентом США он затронул вопрос гарантий безопасности для Украины.
Стармер сообщил Трампу, что Великобритания готова отправить своих военных и авиацию в Украину для миротворческой миссии. Он также рассказал о готовности 18 стран принять участие в процессе мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.
На той встрече президент США отметил, что процесс урегулирования между Украиной и РФ "продвигается".
28 февраля - спор в Овальном кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с Дональдом Трампом.
В рамках этого визита планировалось заключить соглашение по редкоземельным минералам, однако во время общения президентов в Овальном кабинете произошел спор и документ не был подписан.
В ходе эмоциональной дискуссии Зеленский настаивал на необходимости предоставления Украине гарантий безопасности. Трамп со своей стороны говорил о якобы "недостаточной благодарности" США.
В итоге президент Украины досрочно покинул Белый дом, а лидер Штатов заявил, что Владимир Зеленский "оскорбил" США, и что он "не готов к миру".
4 марта - приостановка военной помощи
Вскоре после инцидента в Овальном кабинете Соединенные Штаты приостановили предоставление помощи в Украине. В частности, были поставлены на паузу поставки всех видов вооружений, остановилась военная помощь, которая находилась в пути к месту назначения и транзитных хабах в Польше.
Также Штаты приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.
11 марта - переговоры США и Украины
В саудовской Джидде состоялась встреча между украинской и американской делегациями.
В результате переговоров Украина согласилась на идею США о полном 30-дневном перемирии при условии соответствующего согласия РФ. Штаты возобновили военную помощь и обмен разведданными. Также стороны обсудили вопросы обмена пленными, освобождения гражданских лиц и возвращения украинских детей, незаконно депортированных в Россию.
Кроме того, коснулись вопроса привлечения европейских партнеров к переговорам по мирному урегулированию.
13 марта - визит представителя Трампа в Москву
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву и встретился с главой России Владимиром Путиным.
Целью визита было обсуждение вопроса о прекращении огня в Украине. В ходе встречи Путин сообщил, что Россия согласна с идеей временного перемирия, но с "нюансами, которые нужно обсудить".
Лидер Кремля говорил о необходимости прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время временного перемирия, а также задался вопросом, кто будет контролировать режим тишины.
18 марта - Трамп снова поговорил с Путиным
Президент США снова созвонился с главой РФ.
В ходе разговора Владимир Путин выразил готовность прекратить удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней, в то время как Штаты ранее выступили с предложением полного перемирия.
Кремль также анонсировал обмен пленными. При этом Путин опять подчеркнул необходимость прекращения военной помощи Украине, мобилизации и перевооружения ВСУ в качестве условий для "достижения мира".
19 марта - разговор Трампа с Зеленским
Президент США впервые побеседовал с украинским лидером после напряженной дискуссии в Овальном кабинете. Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому о состоявшемся накануне разговоре с главой РФ Путиным.
Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, но это должно быть взаимно со стороны России. Также президенты обсудили шаги по достижению режима тишины на фронте и в море.
По итогам звонка Трамп выразил убеждение, что стороны двигаются в правильном направлении и что переговоры продвигаются успешно.
23-24 марта - встречи США с Украиной и РФ
В Саудовской Аравии был организован очередной этап переговоров США с Украиной и РФ. Представители Штатов в течение двух дней отдельно встречаются с украинской и российской делегациями для обсуждения частичного прекращения огня. Страны представляют технические команды.
23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей Штатов и Украины на техническом уровне, посвященная деталям имплементации идеи о прекращении ударов по инфраструктурным объектам.
Также обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Кроме того, во время встречи речь шла об обмене пленными.
В понедельник, 24 марта, состоялась закрытая встреча команд РФ и США. В Кремле заявили, что среди ключевых вопросов - восстановление безопасности судоходства в Черном море.
Отметим, что после переговоров российской и американской делегаций должна пройти еще одна встреча представителей США и Украины.
Больше о ходе переговоров в Саудовской Аравии можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.