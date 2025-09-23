Эрдоган сказал, закончится ли война в Украине в ближайшее время
Война в Украине закончится не скоро. Это не очень хорошая новость.
Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера телеканалу Fox News.
"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", - сказал он.
Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.
"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил президент.
Миротворческие инициативы Эрдогана
Напомним, ранее Эрдоган заявил о намерении помочь в организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции для обсуждения завершения войны.
В августе Эрдоган и Зеленский обсуждали подготовку вероятной встречи лидеров Украины и России для переговоров о завершения войны.
Однако в начале сентября турецкий лидер заявил, что Путин и Зеленский не готовы к встрече.
На 25 сентября запланирована встреча Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры планируют обсудить торговлю между странами и "крупные сделки" по поставкам истребителей F-16 и F-35.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах Россия уже не требует контроля над территорией четырех областей Украины.