Эрдоган сказал, закончится ли война в Украине в ближайшее время

США, Вторник 23 сентября 2025 03:30
UA EN RU
Эрдоган сказал, закончится ли война в Украине в ближайшее время Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Война в Украине закончится не скоро. Это не очень хорошая новость.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера телеканалу Fox News.

"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", - сказал он.

Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил президент.

Миротворческие инициативы Эрдогана

Напомним, ранее Эрдоган заявил о намерении помочь в организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции для обсуждения завершения войны.

В августе Эрдоган и Зеленский обсуждали подготовку вероятной встречи лидеров Украины и России для переговоров о завершения войны.

Однако в начале сентября турецкий лидер заявил, что Путин и Зеленский не готовы к встрече.

На 25 сентября запланирована встреча Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры планируют обсудить торговлю между странами и "крупные сделки" по поставкам истребителей F-16 и F-35.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах Россия уже не требует контроля над территорией четырех областей Украины.

