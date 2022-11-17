Эрдоган рассказал о позиции США и РФ по применению ядерного оружия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие. К такому мнению он пришел после встречи делегаций этих стран в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Скажу так, по информации, которую я получил от своего начальника разведки, ни одна из сторон (Россия и США - ред.) пока не планируют применять ядерное оружие", - сказал Эрдоган.

Говоря о ядерной эскалации лидер Турции заявил: " Не дай Бог, (применение ядерного оружия - ред.) может привести к новой мировой войне. Давайте не позволим этому случиться".

Также турецкий президент выступил за то, чтобы российская и американская стороны чаще проводили подобные встречи, как, например, 14 ноября в Анкаре.