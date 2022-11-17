Ердоган розповів про позицію США та РФ щодо застосування ядерної зброї
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що ні Росія, ні США не планують застосовувати ядерну зброю. До такої думки він прийшов після зустрічі делегацій цих країн в Анкарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Скажу так, за інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін (Росія та США - ред.) поки що не планують застосовувати ядерну зброю", - сказав Ердоган.
Говорячи про ядерну ескалацію, лідер Туреччини заявив: "Не дай Бог, (застосування ядерної зброї - ред.) може призвести до нової світової війни. Давайте не дозволимо цьому статися".
Також турецький президент виступив за те, щоб російська та американська сторони частіше проводили подібні зустрічі, як, наприклад, 14 листопада в Анкарі.
Нагадаємо, голова ЦРУ Ульям Бернс провів зустріч із колегою з російської розвідки Сергієм Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорювали низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.
На тлі зустрічі розвідників у Туреччині Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.
Наступного дня після переговорів делегацій США та РФ у Туреччині глава ЦРУ Бернс відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Що обговорювали сторони, невідомо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.