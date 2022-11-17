Ердоган розповів про позицію США та РФ щодо застосування ядерної зброї

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що ні Росія, ні США не планують застосовувати ядерну зброю. До такої думки він прийшов після зустрічі делегацій цих країн в Анкарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Скажу так, за інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін (Росія та США - ред.) поки що не планують застосовувати ядерну зброю", - сказав Ердоган.

Говорячи про ядерну ескалацію, лідер Туреччини заявив: " Не дай Бог, (застосування ядерної зброї - ред.) може призвести до нової світової війни. Давайте не дозволимо цьому статися".

Також турецький президент виступив за те, щоб російська та американська сторони частіше проводили подібні зустрічі, як, наприклад, 14 листопада в Анкарі.