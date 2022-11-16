Глава ЦРУ вчера посетил Киев и встретился с Зеленским
Директор ЦРУ Уильям Бернс 15 ноября приехал с визитом в Киеве и провел встречу с президентом Украины, а также с украинскими коллегами из разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам высокопоставленного американского чиновника, Бернс находился в безопасности в посольстве США во время российских ракетных ударов по Киеву. Стоит отметить, что это уже второй известный визит директора ЦРУ в Киев менее чем за месяц.
Поездка главы ЦРУ в Украину состоялась сразу после встречи в понедельник в Анкаре с его коллегой из российской разведки Сергеем Нарышкиным.
Напомним, глава ЦРУ Ульям Бернс провел встречу с Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждали ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.
На фоне встречи разведчиков в Турции Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.
Позже в Белом доме сообщили, что переговоры США и России в столице Турции, в первую очередь, были направлены на нивелирование ядерной угрозы.
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