Встреча делегаций США и России в Анкаре: стало известно, что обсуждают стороны
В понедельник, 14 ноября, глава ЦРУ Ульям Бернс проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста CNN Наташи Бертран.
"Директор ЦРУ Билл Бернс сегодня встречается со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерный риск", - сообщает журналист со ссылкой на Совет национальной безопасности США.
Там также отметили, что Бернс "не ведет никаких переговоров".
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что сегодня в столице Турции проходят не анонсированные переговоры между российской и американской делегациями.
При этом подробности разговора не разлашались. Официальные лица Турции также отказались комментировать сообщения о переговорах.
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