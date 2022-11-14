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Встреча делегаций США и России в Анкаре: стало известно, что обсуждают стороны

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Понедельник 14 ноября 2022 16:02
Встреча делегаций США и России в Анкаре: стало известно, что обсуждают стороны Фото: в Турции проходят переговоры между делегациями США и России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 14 ноября, глава ЦРУ Ульям Бернс проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста CNN Наташи Бертран.

"Директор ЦРУ Билл Бернс сегодня встречается со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерный риск", - сообщает журналист со ссылкой на Совет национальной безопасности США.

Там также отметили, что Бернс "не ведет никаких переговоров".

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что сегодня в столице Турции проходят не анонсированные переговоры между российской и американской делегациями.

При этом подробности разговора не разлашались. Официальные лица Турции также отказались комментировать сообщения о переговорах.

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