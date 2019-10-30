Ердоган може відмовитися від візиту в СШАчерез визнання геноциду вірмен

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поставив під питання свій візит до США після того, як в Америці проголосували за резолюцію, в якій визнали геноцидом вбивства турками вірмен на початку 20 століття. Про це повідомляє NTV.

Як повідомив Ердоган, Туреччина виступає проти прийнятої резолюції в Палаті представників Конгресу США.

"Моє рішення (щодо візиту в США - ред.) стоїть під знаком питання", - повідомив президент Туреччини.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує в Америці провести зустріч з турецьким лідером Реджепом Ердоганом 13 листопада. На зустрічі планувалося обговорення ситуації на північному сході Сирії.

Нагадаємо, 30 жовтня Палата представників США прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, що відбувалися з 1915 по 1923 роки. Згодом Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США.

Також Палата представників проголосувала за введення санкцій проти Туреччини за проведення військової операції в Сирії. Для затвердження введення санкцій необхідна підтримка в Сенаті США.