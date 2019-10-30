Палата представників США прийняла резолюцію про геноцид вірмен

Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Резолюцію підтримали голосами 405

Законодавці в Палаті представників Конгресу США переважною більшістю голосів проголосували за прийняття резолюції про визнання геноцидом масові вбивства вірмен турками на початку XX століття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що резолюцію підтримали голосами 405. Всього 11 законодавців висловилися проти прийняття документа. Резолюція визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, які відбувалися з 1915 по 1923 роки. У загальній складності тоді загинули 1,5 млн вірмен.

В Анкарі засудили ухвалення резолюції, назвавши це рішення "недійсним". Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу написав у Твіттері, що Туреччина завадила "великій грі" своїм вторгненням в Сирію, і що рішення Палати представників є спробою помсти Анкарі за проведення операції.

"Кола, які вірять в те, що таким чином вони помстяться, помиляються. Це ганебне рішення тих, хто експлуатує історію в політичних інтересах, є недійсним для нашого уряду і народу", - написав Чавушоглу.

Раніше парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про визнання геноцидом вбивства 1,5 млн вірмен в Османській імперії в 1915-1916 роках. Після цього МЗС Туреччини викликав нідерландської дипломата.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп оголосив, що санкції проти Туреччини через військової операції в Сирії були зняті.