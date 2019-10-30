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У Конгресі США закликали ввести санкції проти Туреччини

Новини » В світі    30.10.2019 - 12:35
У Конгресі США закликали ввести санкції проти Туреччини
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Введення санкцій проти Туреччини повинні розглянути в Сенаті США

Палата представників Конгресу США проголосувала за введення санкцій проти Туреччини з-за проведення військової операції на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з прийнятим законопроектом конгресмени пропонують ввести санкції проти високопоставлених чиновників Міністерства оборони Туреччини і фінансового сектора. Тепер документ мають підтримати в Сенаті США.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що введення санкцій суперечить угоди про припинення вогню в північній частині Сирії, яку було підписано між турецькою стороною та США 17 жовтня, а також суперечить "духу співпраці з НАТО".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдепартаменті США не виключили можливість введення санкцій проти Туреччини за покупку зенітних ракетних систем С-400 у Росії.

Також повідомлялося, що МЗС Туреччини викликало посла США з-за визнання геноциду вірмен. Напередодні Конгрес США проголосував за визнання геноцидом вбивства вірменів турками на початку XX століття.

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