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Туреччина викликала посла США з-за визнання геноциду вірмен

Новини » В світі    30.10.2019 - 10:09
Туреччина викликала посла США з-за визнання геноциду вірмен
Фото: МЗС Туреччини (з відкритих джерел)

У Туреччині вважають, що рішення США може підірвати відносини між країнами

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало американського посла з-за визнання Палатою представників Конгресу США резолюції про визнання геноцидом масові вбивства вірмен турками на початку XX століття. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Також, за словами представника адміністрації президента Туреччини Фахреттина Алтуна, таке рішення може підірвати підірвуть відносини США з Туреччиною.

"Голосування в Палаті представників США щодо резолюції про Вірменії викликає глибоку стурбованість у всіх, кому небайдужі відносини США і Туреччини. Ті, хто голосував за цю резолюцію, будуть нести відповідальність за погіршення критичних стратегічних відносин в неспокійному регіоні", - написав Алтун Twitter.

Туреччина викликала посла США з-за визнання геноциду вірмен

Нагадаємо, Конгрес США прийняв резолюцію 29 жовтня. Підтримали документ 405 голосами. Резолюція визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, які відбувалися з 1915 по 1923 роки.

На початку 2018 року парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про визнання геноцидом вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1916 роках, після чого МЗС Туреччини викликав нідерландської дипломата.

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