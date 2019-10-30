Эрдоган может отказаться от визита в США из-за признания геноцида армян

Президент Турции Реджеп Эрдоган поставил под вопрос свой визит в США после того, как в Америке проголосовали за резолюцию, в которой признали геноцидом убийства турками армян в начале 20 столетия. Об этом сообщает NTV.

Как сообщил Эрдоган, Турция выступает против принятой резолюции в Палате представителей Конгресса США.

"Мое решение (относительно визита в США - ред.) стоит под знаком вопроса", - сообщил президент Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в Америке провести встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 13 ноября. На встрече планировалось обсуждение ситуации на северо-востоке Сирии.

Напомним, 30 октября Палата представителей США приняла резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, происходившие с 1915 по 1923 годы. Впоследствии Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США.

Также Палата представителей проголосовала за введение санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии. Для утверждения введения санкций необходима поддержка в Сенате США.