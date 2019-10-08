ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп підтвердив проведення зустрічі Ердоганом

Новини » В світі    08.10.2019 - 20:29
Трамп підтвердив проведення зустрічі Ердоганом
Колаж РБК-Україна

Зустріч між президентами США і Туреччини відбудеться 13 листопада

Президент США Дональд Трамп повідомив, що проведе зустріч з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом 13 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

Зустріч між лідерами США і Туреччини відбудеться у Вашингтоні. Очікується, що Трамп і Ердоган обговорять ситуацію на півночі Сирії, звідки президент США почав виводити війська.

"Він (Ердоган - ред.) прибуває в США в якості мого гостя 13 листопада", - написав Трамп.

Також він підкреслив важливість відносин між країнами, назвавши Туреччину одним з найбільших торгових партнерів США.

"Туреччина - один з найбільших торговельних партнерів США, по правді кажучи, вони виготовляють сталеві конструкції фюзеляжу для нашого винищувача F-35. З ними також добре вести справи - вони допомогли мені врятувати життя багатьох в провінції Ідліб. Крім того, пам'ятайте - і це важливо - Туреччина є важливим членом НАТО з хорошою репутацією", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Ердоган провели телефонну розмову, під час якого обговорили створення зони безпеки в Сирії.

Більшість американців підтримують імпічмент Трампа Трамп визнав, що заборонив Сондленду свідчити у справі про імпічмент
Новини України Дональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся