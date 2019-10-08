Трамп підтвердив проведення зустрічі Ердоганом

Колаж РБК-Україна

Зустріч між президентами США і Туреччини відбудеться 13 листопада

Президент США Дональд Трамп повідомив, що проведе зустріч з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом 13 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

Зустріч між лідерами США і Туреччини відбудеться у Вашингтоні. Очікується, що Трамп і Ердоган обговорять ситуацію на півночі Сирії, звідки президент США почав виводити війська.

"Він (Ердоган - ред.) прибуває в США в якості мого гостя 13 листопада", - написав Трамп.

Також він підкреслив важливість відносин між країнами, назвавши Туреччину одним з найбільших торгових партнерів США.

"Туреччина - один з найбільших торговельних партнерів США, по правді кажучи, вони виготовляють сталеві конструкції фюзеляжу для нашого винищувача F-35. З ними також добре вести справи - вони допомогли мені врятувати життя багатьох в провінції Ідліб. Крім того, пам'ятайте - і це важливо - Туреччина є важливим членом НАТО з хорошою репутацією", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Ердоган провели телефонну розмову, під час якого обговорили створення зони безпеки в Сирії.