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Ердоган може відмовитися від візиту в СШАчерез визнання геноциду вірмен

Новини » В світі    30.10.2019 - 16:34
Ердоган може відмовитися від візиту в СШАчерез визнання геноциду вірмен
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

Візит президента Туреччини в США планувався на 13 листопада

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поставив під питання свій візит до США після того, як в Америці проголосували за резолюцію, в якій визнали геноцидом вбивства турками вірмен на початку 20 століття. Про це повідомляє NTV.

Як повідомив Ердоган, Туреччина виступає проти прийнятої резолюції в Палаті представників Конгресу США.

"Моє рішення (щодо візиту в США - ред.) стоїть під знаком питання", - повідомив президент Туреччини.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує в Америці провести зустріч з турецьким лідером Реджепом Ердоганом 13 листопада. На зустрічі планувалося обговорення ситуації на північному сході Сирії.

Нагадаємо, 30 жовтня Палата представників США прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, що відбувалися з 1915 по 1923 роки. Згодом Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США.

Також Палата представників проголосувала за введення санкцій проти Туреччини за проведення військової операції в Сирії. Для затвердження введення санкцій необхідна підтримка в Сенаті США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикивизитРеджеп Тайіп Ердоган
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