Эрдоган пытается возобновить прямой диалог между Украиной и Россией

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре Эрдоган заявил, что Турция сейчас работает над организацией встречи на уровне лидеров.

"Эрдоган отметил, что Турция стремится, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров", - говорится в сообщении президентской администрации о результатах встречи.

Ранее Украина обратилась к Турции с просьбой помочь организовать встречу на высшем уровне с Россией, поскольку страна с начала полномасштабной войны поддерживает рабочие контакты с обеими сторонами.

В Анкаре, в частности, отметили, что Турция продолжает дипломатические усилия как по войне в Украине, так и для снижения напряженности вокруг Ирана.

Во время разговора с Рютте Эрдоган также подчеркнул важность сохранения трансатлантических связей, одновременно призвав европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за безопасность.