Ердоган намагається відновити прямий діалог між Україною та Росією

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі Ердоган заявив, що Туреччина наразі працює над організацією зустрічі на рівні лідерів.

"Ердоган зазначив, що Туреччина прагне, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром, і що ми працюємо над відновленням переговорів та початком переговорів на рівні лідерів", - йдеться у повідомленні президентської адміністрації про результати зустрічі.

Раніше Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати зустріч на найвищому рівні з Росією, оскільки країна з початку повномасштабної війни підтримує робочі контакти з обома сторонами.

В Анкарі, зокрема, наголосили, що Туреччина продовжує дипломатичні зусилля як щодо війни в Україні, так і для зниження напруженості навколо Ірану.

Під час розмови з Рютте Ердоган також наголосив на важливості збереження трансатлантичних зв’язків, водночас закликавши європейських союзників по НАТО взяти на себе більшу відповідальність за безпеку.