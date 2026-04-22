Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ердоган намагається відновити прямий діалог між Україною та Росією

23:04 22.04.2026 Ср
2 хв
Київ сам звернувся до Анкари з проханням організувати зустріч
aimg Марія Науменко
Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара намагається відновити прямі переговори між Україною та РФ.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі Ердоган заявив, що Туреччина наразі працює над організацією зустрічі на рівні лідерів.

"Ердоган зазначив, що Туреччина прагне, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром, і що ми працюємо над відновленням переговорів та початком переговорів на рівні лідерів", - йдеться у повідомленні президентської адміністрації про результати зустрічі.

Раніше Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати зустріч на найвищому рівні з Росією, оскільки країна з початку повномасштабної війни підтримує робочі контакти з обома сторонами.

В Анкарі, зокрема, наголосили, що Туреччина продовжує дипломатичні зусилля як щодо війни в Україні, так і для зниження напруженості навколо Ірану.

Під час розмови з Рютте Ердоган також наголосив на важливості збереження трансатлантичних зв’язків, водночас закликавши європейських союзників по НАТО взяти на себе більшу відповідальність за безпеку.

Нагадаємо, 17 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним за участі також президента США Дональда Трампа та президента Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

Сам Ердоган висловлювався про готовність Анкари прийняти новий раунд переговорів між Україною, США та Росією.

Згодом прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським лише за умови, що вона стане фінальним етапом переговорів. За його словами, така зустріч має сенс лише для "фіналізації домовленостей".

