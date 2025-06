Эра после iPhone. Apple готовит сразу 7 загадочных гаджетов: что известно

Apple рассматривает такие устройства как следующий крупный тренд в потребительской электронике. Сейчас в разработке находятся три устройства серии Vision и четыре модели умных очков. Из них пять уже имеют сроки запуска, две находятся на более ранней стадии планирования.

Обновленная модель Vision Pro с чипом M5 - в массовое производство поступит в третьем квартале 2025 года. Прочие характеристики останутся без изменений. Ожидаемый объем поставок - от 150 до 200 тысяч единиц до конца 2025 года.

Apple Vision Air - более легкая и доступная альтернатива оригинальной версии, старт производства - в третьем квартале 2027 года. Устройство будет на 40% легче благодаря использованию пластика и магниевого сплава вместо стекла и титана. Также ожидается флагманский чип от iPhone и упрощенная система сенсоров.

Второе поколение Vision Pro - выйдет не раньше второй половины 2028 года. Будет отличаться новым дизайном, процессором уровня Mac, меньшим весом и сниженной ценой.

