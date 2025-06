Ера після iPhone. Apple готує одразу 7 загадкових гаджетів: що відомо

Apple розглядає такі пристрої як наступний великий тренд у споживчій електроніці. Зараз у розробці перебувають три пристрої серії Vision і чотири моделі розумних окулярів. З них п'ять уже мають терміни запуску, дві перебувають на більш ранній стадії планування.

Оновлена модель Vision Pro з чипом M5 - у масове виробництво надійде в третьому кварталі 2025 року. Інші характеристики залишаться без змін. Очікуваний обсяг поставок - від 150 до 200 тисяч одиниць до кінця 2025 року.

Apple Vision Air - легша і доступніша альтернатива оригінальній версії, старт виробництва - у третьому кварталі 2027 року. Пристрій буде на 40% легшим завдяки використанню пластику і магнієвого сплаву замість скла і титану. Також очікується флагманський чіп від iPhone і спрощена система сенсорів.

Друге покоління Vision Pro - вийде не раніше другої половини 2028 року. Відрізнятиметься новим дизайном, процесором рівня Mac, меншою вагою і зниженою ціною.

Apple Vision Series and Smart Glasses Roadmap (2025-2028): Smart Glasses Set to Drive the Next Wave in Consumer Electronics (Smart Glasses Set to Drive the Next Wave in Consumer Electronics)



Повна історія: https://t.co/41Moxlj1Ai pic.twitter.com/U2nQhBmEYg