Как может выглядеть iPhone 18 Pro: в сети появились первые фото

Будущий дисплей iPhone 18 Pro уже стал предметом споров среди инсайдеров. Два надежных источника представили противоположные версии того, как Apple собирается внедрить Face ID под экраном. Возможные изменения могут заметно повлиять на внешний вид смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , посвященный новостям о продукции Apple.

Что известно о дисплее iPhone 18 Pro

Согласно информации журналиста Уэйна Ма из The Information, iPhone 18 Pro и Pro Max якобы получат лишь небольшое отверстие в левом верхнем углу экрана - исключительно для фронтальной камеры.

Если Apple не решит отображать привычный "пилюлеобразный" интерфейс в iOS 27 программно, это может означать полный отказ от Dynamic Island.

Концептуальный рендер iPhone 18 Pro с вырезом в левом верхнем углу (фото: Filip Vabroušek)

Однако на этой неделе вице-президент Counterpoint Research Росс Янг поставил под сомнение данные Ma. По его словам, Face ID все еще останется частично видимым, а значит, и Dynamic Island сохранится - пусть и в уменьшенном формате, по сравнению с текущими моделями (iPhone 14-16 Pro).

Концептуальный рендер iPhone 18 Pro с уменьшенным Dynamic Island (фото: Filip Vabroušek)

Свою лепту внес и Марк Гурман из Bloomberg: он также утверждает, что Apple планирует уменьшить Dynamic Island хотя бы на некоторых моделях iPhone следующего поколения. Это усиливает версию о том, что iPhone 18 не избавится от выреза полностью, а лишь сделает его менее заметным.

Таким образом, на данный момент есть две конкурирующие версии внешнего вида iPhone 18 Pro: одна - с минималистичным отверстием только для камеры, другая - с компактной версией Dynamic Island.

Это может серьезно повлиять на выбор будущих покупателей, ведь экран - это то, на что мы смотрим большую часть времени.

Каким может быть iPhone в 2027 году

Что касается юбилейного, 20-летнего iPhone 2027 года, здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Ранее считалось, что именно эта модель станет первой с полностью цельным дисплеем - без вырезов и отверстий.

Однако Янг опроверг эти ожидания: по его данным, по-настоящему "бесшовный" iPhone появится не раньше 2030 года, когда Apple сможет внедрить одновременно и подэкранный Face ID, и фронтальную камеру.