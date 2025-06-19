Не ради камеры и имиджа. Названа настоящая причина, почему люди покупают iPhone

Несмотря на масштабные рекламные кампании и активное внедрение новых функций в iPhone, основным фактором, побуждающим пользователей к покупке новых устройств, остаются проблемы с уже имеющимися смартфонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Что стоит за решением покупки iPhone

Согласно опубликованным данным, около 40% покупателей в США приобрели новый iPhone из-за ухудшения работы предыдущего устройства. Причиной стали замедленная производительность, поврежденный экран, снижение автономности или иные признаки износа, при том, что смартфон формально продолжал функционировать.

Ещё 27% пользователей сменили устройство из-за его полной неработоспособности, потери или кражи.

Лишь 13% респондентов сообщили, что обновились исключительно ради новых функций - улучшенной камеры, более качественного дисплея или увеличенной производительности.

В эту же категорию вошли и пользователи Android, решившие перейти на iPhone для более удобного общения с владельцами устройств Apple, в том числе через iMessage.

Аналитики CIRP отмечают, что, несмотря на усилия Apple по продвижению инноваций, они играют ограниченную роль в мотивации покупателей. Основным драйвером продаж остаются эксплуатационные проблемы, а не функциональные нововведения.

Ранее в Apple отказались от публикации точных данных о продажах, однако аналитики оценивают ежегодный объем реализации iPhone в сотни миллионов устройств.

Причины, по которым пользователи покупают новый iPhone (фото: CIRP)