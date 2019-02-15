ЄП підтримуватиме реформи в Україні і до, і після виборів

Фото: Ребекка Хармс (wikipedia)

За словами Хармс, вільні і справедливі вибори відкривають кращу перспективу

Європейський парламент підтримуватиме і допомагатиме Україні в процесі реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС та впровадженні реформ як до виборів президента України, так і після. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс під час круглого столу, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що Україна підписала Угоду і має тепер її дотримуватись.

"Я рада вас вітати і пропоную допомогу у важкому процесі (впровадження реформ та реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС, - ред.) до і після президентських виборів, і до і після наступних виборів парламенту. Пані Мері О’Хейган і я нещодавно брали участь у передвиборчій місії в ЄП. Ми вважаємо, що вільні і справедливі вибори відкривають кращу перспективу", - повідомила Хармс.

Нагадаємо, голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що Україна має об’єднати зусилля для імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС задля виходу на єдиний ринок Європейського союзу.

Також Мінгареллі закликав Верховну раду покращити координацію з Кабміном щодо євроінтеграційних законів.

Також він заявив, що представництво Європейського союзу в Україні впровадить новий проект щодо надання допомоги секретаріату Верховної ради.