У Кабміні звинуватили нардепів у саботажі євроінтеграційних законів

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе сподівається, що закріплення у Конституції курсу на ЄС та НАТО сприятиме припиненню саботажу

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про саботаж народними депутатами євроінтеграційних законів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, віце-прем'єр сподівається, що закріплення у Конституції України курсу на ЄС і НАТО стане додатковим важелем тиску на депутатів Верховної ради.

"На даний момент я досить часто бачу певний саботаж Верховною радою тих євроінтеграційних законів, які для нас є пріоритетними для того, щоб ми, наприклад, виконували угоду про асоціацію. Я сподіваюсь, що закріплення в Конституції цього курсу (на ЄС і НАТО, - ред.) стане додатковим важелем тиску на народних депутатів, щоб вони припинили саботувати або гратися зі своїми особистими чи якимись бізнесовими інтересами", - зазначила урядовець.

За її словами, у минулому році наприкінці лютого уряд і Рада затвердили політичну дорожню карту законодавчого забезпечення європейської інтеграції.

"Якщо з 57 законопроектів, які були включені до цієї карти, було прийнято на кінець року в двох читаннях десять, і ще 11 пройшли перше читання, то це, напевно, не найефективніший результат", - вважає Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко наполягає на ухваленні парламентом змін до Конституції України щодо закріплення курсу до Європейського союзу і НАТО в лютому.

Як писало РБК-Україна, 22 листопада ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Додамо, Конституційний суд України в кінці листопада опублікував рішення про відповідність Конституції України закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз в Основному законі України.