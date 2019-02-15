Мінгареллі розповів, як Україні вийти на єдиний ринок ЄС

Фото: Хьюг Мінгареллі (УНІАН)

За його словами, Україна має об’єднати зусилля для імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС

Україна має об’єднати зусилля для імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС задля виходу на єдиний ринок Європейського союзу. Про це повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі під час круглого столу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна має об’єднати свої зусилля для того, щоб вийти на європейських ринок.

"Це дуже важливо для всього народу України. Тому давайте зосередимося на реалізації положень Угоди про Асоціацію", - закликав Мінгареллі.

За його словами, приєднання України до єдиного ринку ЄС буде позитивно впливати на покращення рівня життя українських громадян.

"Вам потрібно реалізувати дуже багато ресурсів з вашого боку. На основі того, що ми побачили в інших країнах які проходять перехідний період, необхідно гарна координація між усіма зацікавленими сторонами. В першу чергу, між урядом і парламентом. Ви маєте знайти шляхи, яким чином забезпечити координацію. Це має бути цілями на наступні декілька років для того, щоб реалізувати положення цієї Угоди", - додав він.

Раніше Мінгареллі закликав Верховну раду покращити координацію з Кабміном щодо євроінтеграційних законів.

В серпні 2018 року президент Петро Порошенко доручив Кабміну вжити заходів щодо секторальної євроінтеграції України.