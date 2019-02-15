ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінгареллі розповів, як Україні вийти на єдиний ринок ЄС

Новини » Політика    15.02.2019 - 11:50
Мінгареллі розповів, як Україні вийти на єдиний ринок ЄС
Фото: Хьюг Мінгареллі (УНІАН)

За його словами, Україна має об’єднати зусилля для імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС

Україна має об’єднати зусилля для імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС задля виходу на єдиний ринок Європейського союзу. Про це повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі під час круглого столу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна має об’єднати свої зусилля для того, щоб вийти на європейських ринок.

"Це дуже важливо для всього народу України. Тому давайте зосередимося на реалізації положень Угоди про Асоціацію", - закликав Мінгареллі.

За його словами, приєднання України до єдиного ринку ЄС буде позитивно впливати на покращення рівня життя українських громадян.

"Вам потрібно реалізувати дуже багато ресурсів з вашого боку. На основі того, що ми побачили в інших країнах які проходять перехідний період, необхідно гарна координація між усіма зацікавленими сторонами. В першу чергу, між урядом і парламентом. Ви маєте знайти шляхи, яким чином забезпечити координацію. Це має бути цілями на наступні декілька років для того, щоб реалізувати положення цієї Угоди", - додав він. 

Раніше Мінгареллі закликав Верховну раду покращити координацію з Кабміном щодо євроінтеграційних законів.

В серпні 2018 року президент Петро Порошенко доручив Кабміну вжити заходів щодо секторальної євроінтеграції України.

Мінгареллі анонсував новий проект щодо допомоги секретаріату Ради У ЄС закликали краще роз’яснити українцям положення Угоди про Асоціацію
Новини України ЕвросоюзУкраїнаевроинтеграцияМингарелли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся