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Катастрофа МАУ в Ірані: фахівці розшифрували дані з "чорних скриньок"

Франція, П'ятниця 24 липня 2020 00:40
Катастрофа МАУ в Ірані: фахівці розшифрували дані з "чорних скриньок"
Фото: дані з самописця (twitter.com/BEA_Aero)
Автор: Артур Родивилов

Аналіз самописців завершено після 4 днів технічної роботи

У Франції закінчили розшифровку даних з двох "чорних скриньок" збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України". Фахівці провели технічний аналіз самописців за 4 дні.

Про це повідомили фахівці Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції в Twitter.

Іранські слідчі 20 липня прибули у французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації разом з бортовими самописцями літака.

Нагадаємо, в січні 2020 року літак МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Унаслідок події загинуло 176 осіб, серед них були й громадяни України - члени екіпажу.

Напередодні BEA успішно завантажила дані з самописців збитого літака "Міжнародних авіаліній України", які передав Іран.

Також у розшифровці "чорних скриньок" брали участь і двоє акредитованих українських спеціалістів.

Раніше офіційний Тегеран пояснив затримку з передачею самописців пандемією COVID-19.

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