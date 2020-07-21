Катастрофа МАУ в Ірані: фахівці почали розшифровку "чорних ящиків"

Фото: дані з самописця (twitter.com/BEA_Aero)

У розшифровці беруть участь українські фахівці

У Франції приступили до розшифровки "чорних скриньок" зі збитого в Ірані літака МАУ. Розшифровка триватиме як мінімум до кінця тижня.

Про це повідомили в Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) Франції.

Там зазначили, що до роботи з даними залучені акредитовані представники та їх технічні консультанти.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / Work on data downloaded from CVR & FDR has started today with accredited representatives & their technical advisors and will continue this week. Other stakeholders are associated and debriefed. (file photo) pic.twitter.com/HrFzuwIn7W — BEA (@BEA_Aero) July 21, 2020

Розшифровка "чорних ящиків" стартувала сьогодні і триватиме щонайменше весь тиждень.

Напередодні BEA успішно завантажила дані з самописців збитого літака "Міжнародних авіаліній України", які передав Іран.

У розшифровці "чорних скриньок" беруть участь також два акредитованих українських спеціалісти.