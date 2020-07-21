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Кулеба про атаку на літак МАУ: Іран має пояснити, що сталось

Київ, Вівторок 21 липня 2020 09:56
Кулеба про атаку на літак МАУ: Іран має пояснити, що сталось
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно

В Міністерстві закордонних справ України звинуватили Іран у затягуванні розшифрування "чорних скриньок" після збиття українського літака. У МЗС вимагають прозорого розслідування.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Він зазначив, що вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно.

"Але, я хочу підкреслити, що попри всі пояснення Ірану, ми занадто довго чекали на розшифрування чорних скриньок", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна була готова вжити екстрених заходів. В МЗС закликають до співробітництва та проведення розслідування обставин збиття українського літака.

"Той, хто хоче, той бере робить. Це стосується наших іранських партнерів", - підкреслив очільник МЗС.

За словами Кулеби скриньки були розшифровані в присутності двух українських експертів.

"Іран має пояснити, що сталося", - сказав він.

Нагадаємо, фахівці Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) Франції змогли успішно завантажити дані з "чорного ящика" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Зазначимо, Володимир Зеленський сподівається на швидку розшифровку "чорних ящиків" збитого літака МАУ.

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