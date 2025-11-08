Энергосистему стабилизировали, но от графиков отказаться пока невозможно, - Гринчук

Россияне в ночь на 8 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины именно баллистикой. Сейчас ситуация частично стабилизирована, но отказаться от отключений света пока невозможно.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Сегодняшняя ночь стала одной из самых тяжелых за все время полномасштабной войны. Враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить", - заявила министр.

Она отметила, что в результате значительных повреждений оператор системы передачи был вынужден применить аварийные и специальные графики отключений света. В частности, в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

После этого работу энергосистемы удалось частично стабилизировать и перевести регионы на графики почасовых отключений.

"В пострадавших регионах - на Харьковщине, Полтавщине и Киевщине - вместе с заместителями и представителями органов власти мы координируем работы по развертыванию альтернативных источников питания и малых модульных котельных", - сказал Гринчук.

Она подчеркнула, что применение графиков отключений является вынужденным и необходимым шагом для проведения ремонтов, перезапуска оборудования и стабилизации работы энергосистемы. Иначе достичь результата не получится.

"Здесь очень важно понять украинцам, что даже для того, чтобы нам провести ремонты для стабилизации работ, конечно, нужны графики отключений, по-другому система не работает. И те заявления о том, что не подготовились энергетики, другие службы, они абсолютно не соответствуют действительности", - пояснила министр энергетики.

Также Гринчук рассказала, что восстановительные работы осложняются постоянными воздушными тревогами и риском повторных атак. Это в свою очередь, заставляет временно приостанавливать работу ремонтных бригад из соображений безопасности.

В то же время, энергетики, спасатели и все другие привлеченные службы работают сразу, как только это позволяет сделать ситуация.

Глава Минэнерго добавила, что резервное оборудование есть в достаточных объемах для замены поврежденного оборудования. И хотя его установка и переключение требует времени и осторожности, все службы действуют максимально оперативно и согласованно, чтобы как можно быстрее вернуть украинцам свет и тепло.