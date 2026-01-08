ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня после обстрела, - мэр

Днепр, Четверг 08 января 2026 13:20
В Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня после обстрела, - мэр Фото: Городской голова Днепра Борис Филатов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Днепре после массированной атаки врага наблюдается чрезвычайная ситуация национального уровня. Город работает над восстановлением энергоснабжения и запуском обесточенных котельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского головы Днепра Бориса Филатова.

Состояние критической инфраструктуры

По словам мэра Филатова, технически Днепр находится в одной из самых сложных ситуаций среди регионов. С 7 на 8 января городские службы работают над восстановлением по алгоритмам координации с ОВА и министерствами.

  • Медицина: свет постепенно возвращается в больницы. Сейчас учреждения работают на альтернативных источниках и имеют необходимые запасы.

  • Водоканал: канализация города оживлена. На правом берегу Днепра ситуация с водой понемногу стабилизируется.

  • Левый берег: энергообеспечение поддерживается альтернативными источниками.

Проблемы с отоплением

Самым большим вызовом остается теплоснабжение. Из-за вчерашнего блэкаута все котельные города были полностью обесточены. Коммунальщики и энергетики восстанавливают их работу в максимально сжатые сроки.

Информацию о графиках работы электротранспорта, детсадов, школ и адреса "пунктов несокрушимости" мэр призвал узнавать из официальных источников.

Ранее мы сообщали, что в течение 7 и 8 января российские войска осуществили массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате обстрелов в обоих регионах фиксировали масштабные обесточивания. Из-за критической ситуации в городах начали разворачивать "пункты несокрушимости", а местных жителей призвали сформировать запасы воды.

В Днепре все медицинские учреждения сейчас обеспечиваются электроэнергией от генераторов. Кроме того, из-за сложной ситуации в городе школьные каникулы решили продлить еще на двое суток.

Также несмотря на восстановление света в Запорожье, в энергосистеме сохраняется дефицит. Вместе с тем Кривой Рог подвергся беспрецедентной по масштабам комбинированной атаке: российские войска нанесли удары сразу по нескольким локациям.

