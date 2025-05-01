Запорожье под ударом дронов: зафиксировано более 10 взрывов, есть жертва (фото)
Российская армия вечером четверга, 1 мая, нанесла массированный дроновой удар по городу Запорожье. Уже известно о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Около 22:07 Федоров сообщил, что город находится под массированной атакой и призвал местных находиться в укрытии.
А уже по состоянию на 22:29, по его данным, по Запорожью было нанесено более 10 ударов беспилотниками.
"Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошли несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все детали устанавливаются", - написал Федоров.
Обновлено в 22:40.
Федоров сообщил об одном раненом в результате атаки.
"Поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место", - написал он.
Обновлено в 22:53.
Федоров сообщил о первой жертве в результате российских ударов.
"61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Запорожья", - написал он.
Также по его словам, под завалами в одном из мест попаданий есть люди.
"Есть люди под завалами. Есть раненые", - отметил он.
Последствия атаки
Федоров также показал фото с последствиями попадания российских дронов в городе.
Кроме того, Федоров обнародовал видео на месте одного из прилетов "Шахеда".
"Один человек погиб. По меньшей мере три человека ранены", - добавил он.
Обновлено 23:14
Количество пострадавших от вражеской атаки на Запорожье возросло до четырех.
"Россияне попали по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям, объектам инфраструктуры. Предварительно есть люди под завалами", - написал Федоров.
Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Обновлено 23:20
Федоров сообщил, что количество раненых в результате атаки возросло до семи.
Обстрелы Украины
Стоит напомнить, что минувшей ночью российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В общем удалось сбить 74 дрона.
А уже сегодня вечером Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников.
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