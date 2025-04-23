Оккупанты уничтожили один из ключевых энергообъектов в Херсоне: атаки продолжались более суток

Российские войска более суток массированно атаковали ключевой энергетический объект в Херсоне. Уничтожение объекта привело к серьезным перебоям в энергоснабжении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.

Россияне снова нарушили договоренности и уже более суток массированно обстреливают ключевое предприятие энергетической инфраструктуры в Украине.

Оккупанты атакуют объект, который обеспечивает свет для города, с помощью артиллерии и беспилотников, и эти атаки продолжаются до сих пор.

ВСУ ночью боролись за отражение вражеских ударов, однако на утро россияне смогли уничтожить энергетический объект.

Энергетики уже работают над стабилизацией ситуации, но существует вероятность вынужденных отключений электроэнергии.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин призвал граждан экономно пользоваться электричеством, ведь в ближайшее время возможны перебои с энергоснабжением.