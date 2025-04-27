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Авиаудар по Херсону: есть раненые, повреждены больница и дома

Воскресенье 27 апреля 2025 14:45
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Авиаудар по Херсону: есть раненые, повреждены больница и дома Фото: Российский авиаудар по Херсону (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Владислава Ткаченко

Оккупанты нанесли авиаудар по Херсону. Есть раненые и повреждения больницы и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую МВА.

В воскресенье, 27 апреля около 10:00, российская авиация нанесла удар по Днепровскому району Херсона. В результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение и объект здравоохранения.

На данный момент известно о четырех пострадавших. 81-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадины лица, она находится под наблюдением врачей.

Еще двое мужчин, 58 и 59 лет, обратились к медикам с минно-взрывными травмами и открытыми ранами головы.

Фото: РФ нанесла удар по больнице в Херсоне (Херсонская МВА)

Здание медицинского учреждения пострадало от взрывной волны - преимущественно выбиты окна.

По сообщению ГВА, информации о раненых среди персонала или пациентов пока нет. Медики продолжают обследование пострадавших.

Обстрелы Херсона

Херсон стал единственным областным центром, который российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские военные освободили город и правобережную часть области во время контрнаступления.

Сейчас левобережье Херсонщины остается под российской оккупацией. Оттуда российские войска ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

В частности, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

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