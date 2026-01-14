ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple готовит устройство, которое может изменить рынок ИИ: названо три главных преимущества

Среда 14 января 2026 17:15
UA EN RU
Apple готовит устройство, которое может изменить рынок ИИ: названо три главных преимущества "Умные очки" от Apple могут изменить рынок искусственного интеллекта к 2027 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Новый отчет Smart Analytics Global (SAG) прогнозирует стремительный рост рынка "умных" очков с поддержкой ИИ в ближайшие годы. Значительная часть этого роста, по данным аналитиков, будет обусловлена появлением Apple Glasses, которые могут получить три ключевых преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Рынок AI-очков ожидает рост

В отчете SAG говорится, что 2026 год может стать переломным для категории смарт-очков на базе ИИ. Аналитики прогнозируют увеличение продаж с 6 млн устройств в 2025 году до 20 млн в 2026 году.

Однако основное ускорение, по оценкам экспертов, начнется после выхода Apple Glasses.

"Появление Apple в 2027 году может стать точкой кардинального изменения рынка, объединив премиальный дизайн, привлекательность для пользователей и глубокую интеграцию в экосистему, что ускорит массовое распространение устройства", - отмечают аналитики SAG.

Три ключевых преимущества Apple Glasses

По данным SAG, Apple Glasses могут получить следующие сильные стороны:

  • премиальный дизайн
  • привлекательный внешний вид
  • интеграция в экосистему Apple.

Именно эти три фактора ранее обеспечили успех другому носимому устройству Apple - Apple Watch.

Отмечается, что с момента выхода умных часов команда промышленного дизайна Apple претерпела серьезные изменения: после ухода Джеффа Айва и части его давних коллег внутри компании произошло значительное обновление. Тем не менее репутация Apple в области аппаратного дизайна остается сильной.

Смартфоны останутся основным устройством

Еще один важный вывод SAG: даже в долгосрочной перспективе "умные" очки не заменят смартфоны, а будут существовать параллельно.

К 2030 году аналитики прогнозируют рост продаж смарт-очков до 75 млн устройств в год, причем с 2028 года лидерами станут модели с HUD-дисплеем.

Напомним, что Apple интегрирует Google Gemini в Siri, чтобы значительно повысить ее интеллектуальные возможности.

Также ранее стало известно, что Apple планирует выпустить сразу пять новых устройств в 2026 году.

А еще мы писали, что Apple представила собственную ИИ-модель, способную интерпретировать и редактировать изображения почти как человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Гаджеты Очки
Новости
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП