У Путина отреагировали на слухи об "энергетическом перемирии" с Украиной
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Нет, я не могу пока это комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможных договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Он подчеркнул, что пока Кремль не располагает информацией, которую мог бы подтвердить публично.
Что предшествовало
Сегодня, 29 января, в интернете, в частности в российских пабликах, распространили информацию о том, что РФ якобы запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились заявления о том, что такой же запрет действует и на удары по территории РФ.
Фото: сообщение в российском паблике (скриншот)
"Похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон. Посмотрим, как будут выполнять", - заявил основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев.
В то же время в украинских Telegram-каналах сообщили, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике между странами пока нет. По этой причине всех украинцев призвали быть бдительными.
Напомним, Financial Times недавно писало, что Украина и США готовятся предложить стране-агрессору энергетическое перемирие во время следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби.
Издание отметило, что речь идет о предложении, по которому Москва прекратит удары по украинским энергетическим объектам, в Киев прекратит атаки на российские НПЗ и танкеры "теневого флота".