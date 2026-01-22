Украина и США предложат России объявить энергетическое перемирие, - FT

Украина и США готовятся предложить РФ энергетическое перемирие во время трехсторонней встречи в ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание со ссылкой на два источника пишет, что США и Украина обсудили предложение, по которому Москва прекратит удары по украинским энергообъектам, в Киев прекратит атаки на российские НПЗ и танкеры "теневого флота".

Один из осведомленных источников предположил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на это, поскольку считает давление на энергетическую инфраструктуру Украины важным рычагом влияния.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев также колеблется относительно энергетического перемирия. Причина заключается в успешных поражениях дронами нефтегазовых объектов страны-агрессора, а в последнее время - и нефтяных танкеров, которые обеспечивают топливом военную машину Кремля.