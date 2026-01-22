Украина и США предложат России объявить энергетическое перемирие, - FT
Украина и США готовятся предложить РФ энергетическое перемирие во время трехсторонней встречи в ОАЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание со ссылкой на два источника пишет, что США и Украина обсудили предложение, по которому Москва прекратит удары по украинским энергообъектам, в Киев прекратит атаки на российские НПЗ и танкеры "теневого флота".
Один из осведомленных источников предположил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на это, поскольку считает давление на энергетическую инфраструктуру Украины важным рычагом влияния.
По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев также колеблется относительно энергетического перемирия. Причина заключается в успешных поражениях дронами нефтегазовых объектов страны-агрессора, а в последнее время - и нефтяных танкеров, которые обеспечивают топливом военную машину Кремля.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, сегодня, 22 января, украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе. Оба лидера стран сообщили о том, что встреча была хорошей.
Отметим, первым о встрече в Абу-Даби заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он анонсировал эти переговоры после своего визита вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в страну-агрессорку.
Позже Владимир Зеленский отметил, что Украина, США и РФ впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне в ОАЭ. Он отметил важность того, чтобы страна-агрессор была готова к компромиссам.
Главным проблемным вопросом в достижении мира в Украине являются территории. РФ требует полного перехода под ее контроль Донецкой области. Убедить Киев принять эти условия пытаются и Соединенные Штаты.