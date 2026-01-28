РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что Украине прекрасно известно, что российский режим готовит очередной массированный удар. Разведка предоставляет всю необходимую информацию. При этом нужно, чтобы США и Европа наконец поняли, как такие действия Кремля дискредитируют любые усилия дипломатии.

Сейчас ведутся многосторонние переговоры: США говорят с Россией, Украина говорит с Россией, Европа помогает урегулировать войну. Однако нужно, чтобы эта дипломатия имела реальный вес для обычных людей.

"Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что у цивилизованных стран есть такая сила, чтобы заставить Россию думать о завершении войны, а не о новых терактах. Нужно только использовать эту силу и не бояться этого сделать ради мира.