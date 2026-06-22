Стармер объявил об отставке с поста премьера Британии
Британский премьер Кир Стармер заявил в понедельник, 22 июня, что уходит в отставку. По его словам, он поговорил с королем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Стармер заявил, что "с достоинством" признает, что не является лучшим кандидатом для того, чтобы возглавить Лейбористскую партию на предстоящих выборах. Он также сообщил, что с достоинством принимает решение о своей отставке.
"Сейчас моя партия задает вопрос: являюсь ли я лучшим кандидатом, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ нашей парламентской фракции на этот вопрос и с достоинством принимаю этот ответ", - говорится в его заявлении.
Премьер-министр Великобритании отметил, что каждое решение, которое он принимал, было направлено на то, "чтобы на первое место поставить страну, которую я люблю".
"Именно поэтому я подаю в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я беседовал с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении", - сказал Стармер.
Политический кризис в Великобритании
Напомним, политическая ситуация в Великобритании резко обострилась после сокрушительного поражения Лейбористской партии на местных выборах.
Еще в мае шестеро влиятельных членов правительства, среди которых была и глава МИД Иветт Купер, согласовали общую позицию и намеревались потребовать отставки Кира Стармера. Тогда он отверг такие призывы и подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности.
Впоследствии внутрипартийное недовольство переросло в открытый кризис. Первым правительство покинул министр здравоохранения Уэс Стритинг, который объявил об отставке из-за потери доверия к Стармеру. Он заявил, что считает беспринципным дальнейшее пребывание в правительстве.
Также ранее сообщалось, что в воскресенье Иветт Купер в частном порядке призвала Кира Стармера сложить полномочия премьер-министра.