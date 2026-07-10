Главный претендент на кресло премьера в Британии раскрыл планы по Украине

Энди Бернем, который, вероятно, в этом месяце станет новым премьер-министром Британии, пообещал продолжать поддержку Украины на том же уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Какие приоритеты назвал Бернем

По словам политика, его внешнеполитическими приоритетами в должности главы правительства станут:

повышение национальной безопасности Великобритании;

укрепление действующих альянсов;

усиление сотрудничества с Европой;

поддержка Украины в войне с Россией

Бернем отметил, что Британия сталкивается с растущим опасным миром, где растет российская агрессия, продолжается конфликт на Ближнем Востоке, а также климатическая и энергетическая нестабильность.

Что будет с оборонной политикой

Политик пообещал продолжать курс своего предшественника по повышению оборонных расходов, усилению роли в НАТО и тесному сотрудничеству с европейскими странами. По его словам, США будут оставаться самым важным союзником Британии в сфере обороны и безопасности.

Что заявил об Украине

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что британская безопасность и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине", - заявил Бернем.

Он отметил, что правительство Кира Стармера доказало лидерство Британии, создав и став сопредседателем "коалиции решительных" для поддержки украинского народа.

Личный опыт поддержки Украины

Бернем отметил, что во время пребывания в должности мэра Великого Манчестера он лично оказывал помощь Киеву и Львову, и пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.