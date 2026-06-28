Стармер после отставки может занять одну из самых влиятельных должностей в мире, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Observer .

Детали возможного назначения

По информации издания, должность генерального секретаря НАТО должна стать вакантной в 2028 году. На Даунинг-стрит отмечают, что Стармер заинтересован в этом кресле, вероятно, отдавая себе отчет в том, что после лидерства в правительстве его жизнь уже не вернется к привычному руслу.

Для реализации этого плана политике потребуется стабильная поддержка действующего правительства.

Сторонники Стармера отмечают его высокий авторитет среди европейских лидеров, ярко подтвердивший недавний саммит G7.

Кроме того, отмечаются его очень близкие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Энди делает так, что быть обычным почти легко. Но это будет не так просто, потому что быть премьер-министром - это необычная работа", - прокомментировал один из министров смену лидера в Лейбористской партии, где преемником Стармера был помазан Энди Бернем.

Действующий глава правительства уже пообещал продемонстрировать достоинство и помочь Бернему с транзитом власти.

Пока что Стармер сосредоточен на продвижении своего плана инвестиций в оборону страны.