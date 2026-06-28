Стармер после отставки может занять одну из самых влиятельных должностей в мире, - СМИ
Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер может продолжить политическую карьеру на международном уровне. Он рассматривает возможность занять пост генерального секретаря НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Observer.
Детали возможного назначения
По информации издания, должность генерального секретаря НАТО должна стать вакантной в 2028 году. На Даунинг-стрит отмечают, что Стармер заинтересован в этом кресле, вероятно, отдавая себе отчет в том, что после лидерства в правительстве его жизнь уже не вернется к привычному руслу.
Для реализации этого плана политике потребуется стабильная поддержка действующего правительства.
Сторонники Стармера отмечают его высокий авторитет среди европейских лидеров, ярко подтвердивший недавний саммит G7.
Кроме того, отмечаются его очень близкие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Энди делает так, что быть обычным почти легко. Но это будет не так просто, потому что быть премьер-министром - это необычная работа", - прокомментировал один из министров смену лидера в Лейбористской партии, где преемником Стармера был помазан Энди Бернем.
Действующий глава правительства уже пообещал продемонстрировать достоинство и помочь Бернему с транзитом власти.
Пока что Стармер сосредоточен на продвижении своего плана инвестиций в оборону страны.
Новый лидер и старые проблемы Британии
Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с поста главы правительства и лидера Лейбористской партии.
Это решение он принял после разговора с королем Чарльзом ІІІ и ультиматума со стороны парламентской фракции из-за падения рейтингов политсилы. Эта смена главы британского Кабинета министров стала уже шестой за последние 10 лет. Новым главой правительства Соединенного Королевства должен стать бывший министр здравоохранения и эксмер Большого Манчестера Энди Бернем.
Ранее РБК-Украина писало, что именно его назвали главным преемником Стармера после ожидаемых перестановок в Даунинг-стрит.
Преемнику предстоит решать системный кризис, миграционные проблемы и последствия Брекзита, с которыми не смогли справиться ни консерваторы под руководством Бориса Джонсона, ни лейбористы после своей масштабной победы на общенациональных выборах в июле 2024 года.
Несмотря на то, что Бернем последовательно поддерживает Украину, эксперты предостерегают, что фокус его внимания может сместиться на преодоление внутреннего экономического тупика в стране.