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Єлизавета ІІ висловила співчуття родинам загиблих в катастрофі українського літака

Новини » В світі     12.01.2020 - 00:57
Єлизавета ІІ висловила співчуття родинам загиблих в катастрофі українського літака
Ілюстративне фото (GettyImages)

Королева разом з чоловіком принцом Філіпом глибоко засмучені трагічною загибеллю людей в авіакатастрофі

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ висловила співчуття з приводу збиття в Ірані пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", внаслідок якого загинули 176 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву королеви на адресу генерал-губернатора Канади.

Зазначається, що королева разом з чоловіком принцом Філіпом глибоко засмучені трагічною загибеллю людей в авіакатастрофі.

"Наші думки та молитви разом із народом Канади, який зазнав таких страшних втрат. І висловлюю свої найглибші співчуття родинам, близьким та колегам усіх канадців та, звісно, громадян інших держав, які загинули, та багатьом іншим, кого зачепила ця жахлива подія", - заявила Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, 11 січня влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський провів телефонну розмову з Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців.

Також президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу збиття літака МАУ в Ірані. У відеозверненні глава держави пообіцяв повернути тіла всіх загиблих у катастрофі в Ірані українців і пообіцяв, що всі винні будуть покарані.

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